ما تفسير رؤية العقرب في المنام؟.. على طريقة غادة عبدالرازق في صيد العقارب

تعود الفنانة غادة عبدالرازق على مدار 30 حلقة من أحداث التشويق والإثارة، خلال سباق المارثون الرمضاني هذا العام بمسلسل صيد العقارب، الذي تعمل فيه تاجرة سموم.

على شاشات قنوات المتحدة، ومنصة watch it الإلكترونية، يعيش محبي ومتابعي غادة عبدالرازق حالة من التشويق من خلال مسلسل صيد العقارب، والذي اعتقد العديد إن احداثه تشير لما تواجه البطلة مع اعدائها، وذلك بسبب التصاق صفات الاعداء بلدغات العقرب.

ما تفسير رؤية العقرب في المنام؟

وعادًة ما يتربط اسم العقارب بالشعور بالانقباض، لدى الكثير، ليس فقط لشدة سُمية العقرب، والتي قد تصل لدغته للوفاة في بعض الأحيان، ولكن لتفسيرات رؤيته بالأحلام التي لا تسر المُفسرين على الإطلاق.

تفسير رؤية العقرب في المنام

وفقًا لما ذكرته مفسرة الاحلام أسماء سالم، في إحدى البرامج التلفزيونية، فإن رؤية العقرب في المنام، تدل على وجود عدو، من الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران، لكنه يظهر بمظهر مسالم، قبل أن يكشف عن صفاته.

بينما رأي تفسير ابن سيرين، إن رؤية العقرب في البطن، فهم أعداؤه من أقربائه، فإذا أكل لحم عقرب نيئا يعني إنه نال مالاً حراماً من عدو نمام بسبب إرث أو غيره، مؤكدًا إن جميع الحشرات المؤذية أعداء على قدر نكاياتها.