يناقشه مسلسل غادة عبدالرازق.. استخدامات طبية لا تتوقعها لـ سم العقارب

على مدار 30 حلقة تخوض الفنانة غادة عبد الرازق تجربة غامضة كعادتها، من خلال السباق الرمضاني بمسلسل «صيد العقارب»، الذي لفت اسمه انتباه الكثير من المشاهدين، مما جعلهم يتساءلون عن طبيعة الحبكة الدرامية، التي تقدمها دراما المتحدة خلال شهر رمضان الكريم 2024، ويعرض على شاشات قنوات المتحدة، ومنصة watch it الإلكترونية.

استخدامات طبية لـ سم العقارب

تشهد أحداث العمل المزيد من الإثارة والتشويق على الصراعات التي تدور بين تجار السموم، فما علاقة سم العقارب، الذي ألقي الجمهور عليه الضوء منذ العرض الأول لبرومو مسلسل «صيد العقارب»، خاصة بعد معرفة دورغادة عبد الرازق التي تعمل تاجرة في سم العقرب، وعلى الرغم من عدم رواج السم وخوف الكثيرون من العقارب، لكن توجد استخدامات طبية لا تتوقعها لـ«سم العقارب»، فما هي؟.

وفقًا لما ذكرته موقع «uf health» الطبي، فإن سم العقرب يستخلص ويباع مقابل ملايين الدولارات، ويعتبر من أغلى أنواع السموم، وله استخدامات تفيد البشرية على عكس ما يتوقعه الجميع، فيستخرج «سم العقرب» ويستخدم مسكن للآلام وهو علاج فعال.

سم العقارب يدخل في صناعة مستحضرات التجميل

كما يدخل «سم العقارب» في صناعة مستحضرات التجميل، ويستخدم في علاج أمراض الذئبة، والذي يعد من الأمراض النادرة وهو مرض التهابي مزمن يصاب به الشخص عندما يقوم جهاز المناعة بمهاجمة الخلايا والأعضاء في الجسم، كما أنه علاج فعال لالتهابات المفاصل الروماتويدية، إلى جانب احتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل «صيد العقارب» حول صراع بين عائلتي الغول وضرغام، بعد سنوات طويلة من الصداقة على استخلاص هذه السموم وبيعها، والعمل من بطولة غادة عبدالرازق ورياض الخولي ومنال سلامة وسيمون وأحمد جمال سعيد، ميار الغيطي.