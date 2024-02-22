مصطفى عمار: غادة عبدالرازق إضافة لمسلسلات «المتحدة».. و10 شركات تتصدر موسم رمضان

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الفنانة غادة عبدالرازق كانت تعمل خارج نطاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي واحدة من أهم نجمات الدراما المصرية، ولكن مسلسلاتها لم تحقق النجاح الكبير الموازي لاسمها خلال السنوات الماضية، متابعا أن ظهورها على قنوات «المتحدة» سيضيف الكثير، فهي لها جمهور كبير للغاية في الشارع المصري أو العربي.

مصطفى عمار: غادة عبدالرازق إضافة كبيرة لمسلسلات المتحدة هذا العام

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن غادة عبدالرازق تقدم دائما حبكات درامية بوليسية تقوم على فكرة الجريمة والانتقام، وهذا تفضيلات المشاهد المصري، مؤكدا أنها ليست مجرد فنانة وإنما إضافة كبيرة للغاية هذا العام لمسلسلات الشركة المتحدة.

ريهام حجاج تنتج مسلسل غادة عبدالرازق

وتابع أن مسلسل الفنانة غادة عبدالرازق من إنتاج الفنانة ريهام حجاج، وهذه لافتة مهمة ومبادرة طيبة للغاية، لأن ريهام حجاج تنافس هذا العام خلال الموسم الرمضاني بمسلسلها صدفة، وفي الوقت نفسه تتولى إنتاج مسلسل آخر لزميلة لها، موضحا: «المشاهدون يتهمون دائما الفنانين بالأنانية، والأمر سالف الذكر أكد العكس تماما».

وواصل: «أكثر من 10 شركات خاصة تتصدر الإنتاج في الموسم الرمضاني القادم، وهذا الأمر يرد على كل المروجين لفكرة أن الشركة المتحدة تحتكر وحدها صناعة الدراما».