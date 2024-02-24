أسهل طريقة لعمل الطماطم المخللة في المنزل قبل رمضان.. «مش هتشتري من برة»

يعتاد الجميع على تناول الوجبات إلى جانب المخلالات، التي تُعتبر واحدة من الأصناف التي لا يمكن الاستغناء عنها في السفرة الرمضانية، لتُعد الطماطم المخللة من الوصفات التي يمكن تحضيرها بالاعتماد على بعض المكونات المنزلية، لذا نستعرض طريقة تحضير الطماطم المخللة وفقًا لوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي ويمكن استعراضها في التقرير التالي..

مقادير تحضير الطماطم المخللة

- 8 حبات طماطم.

- نص كوب دقة كوب بقدونس مفروم.

دقة الطماطم المخللة

- رأس ثوم كبيرة متقشرة.

- ربع كيلو فلفل بارد وحامي أخضر وأصفر.

- معلقتان كبيرتان ملح.

- معلقة كبيرة كمون.

- معلقة كبيرة كسبرة ناشفة.

- نص كوب خل.

-ربع كوب عصير ليمون.

طريقة تحضير الطماطم المخللة في المنزل

- يتم غسل الطماطم جيدًا ويتم تقطيعها إلى شرائح.

- يتم خلط مكونات الدقة سويًا.

- تفرم هذه المكونات معًا داخل الكبة.

- يتم إدخال الحشو داخل الطماطم جيدًا.

- إحضار ثمرات الطماطم بعد تجهيزها ونقوم بوضع داخل كل شريحة ملعقة صغيرة من خليط الدقة.

- تكرر تلك الخطوة مع كافة شرائح الطماطم.

- توضع الطماطم المتبقية على طبق التقديم ويتم تزيينها بأوراق البقدونس.

وصفة أخرى لتحضير الطماطم المخللة

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، صاحبة برنامج «على قد الإيد»، وصفة أخرى لتحضير الطماطم المخللة والتي يتم الاعتماد على بعض المكونات للحصول على الطماطم المخللة بأسهل طريقة، إذ يتم تناولها عادة داخل المطاعم، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى معرفة مكوناتها وطرق تحضيرها ويمكن تناولها فيما يلي:

مقادير طماطم مخللة

- طماطم.

- ثوم.

- خل.

- عصير ليمون.

- ملح.

- فلفل أسود.

- شطة ناعمة.

- فلفل حار.

- كمون ناعم.

لا تتطلب طريقة تحضير الطماطم المخللة في المنزل، سوى الاعتماد بشكل أساسي على خطوتين أساسيتين، الأمر الذي يمكن من خلال العمل على تقطيع الطماطم إلى مكعبات صغيرة ومن ثم خلط جميع المكونات السابقة معًا، ليتم في النهاية الحصول على الطماطم المخللة بكل سهولة.