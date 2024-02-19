قبل رمضان.. أسهل طريقة لعمل الخيار والليفت المخلل في البيت

قبل رمضان يُعتبر الخيار والليفت المخلل من اهتمامات السفرة المصرية؛ إذ لا تخلو منه العزومات الرمضانية في الإفطار، ويعتمدونه مع الكثير من الوجبات، فهو مع وجبات الشاورما، والمحاشي والسلطات ووجوده أساسي في كل بيت، لذلك فإن الوقت الحالي الأمثل لإعداد الخيار والليفت حتى يصبح المذاق مثاليًا عند تجربته في عزومات رمضان.

قبل رمضان طريقة الخيار والليفت المخلل

وحتى تعدين المخلل قبل رمضان، ابدأي بـ الخيار والليفت؛ وبحسب موقع «The Mediterranean Dish» والشيف فاطمة أبو حاتي ينقسم الخيار والليفت المخلل إلى طريقتين:

الأولى طريقة عمل الخيار المخلل:

لتر ماء.

4 ملاعق كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة سكر.

التحضير

ولتحضير الخيار والليفت المخلل قبل رمضان، ابدأي بالخيار المخلل الذي يجب غسله بطريقة جيدة.

ضعي الخيار في برطمان زجاجي بشكل رأسي مرتب يمكنك شقه بسكين أو اتركيه كما هو.

قومي بعمل المحلول الملحي.

اخلطي الماء مع الملح والسكر ويقلب جيداً.

أضيفي المحلول إلى الخيار.

اغلقي البرطمان بإحكام ويحفظ في مكان جاف بعيداً عن الحرارة، ثم يصبح جاهزا للتناول بعد أسبوع.

طريقة عمل اللفت المخلل

كيلو من اللفت مقطع شرائح صغيرة طويلة.

لتر ماء.

4 ملاعق كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

طريقه تحضير اللفت المخلل:

هنا يجب أن تكوني حذرة لأن اللفت المخلل من المخلات التي قد تفسد سريعاً لذلك يجب غلي الماء أولاً وتركه يبرد تماماً.

أضيفي الملح والسكر والشطة وقلبي جيداً.

حضري برطمان، وضعي اللفت بعد غسله جيداً.

أضيفي إليه المحلول الملحي وأغلقي البرطمان بإحكام ويحفظ في مكان جاف.

يكون جاهزا للتناول بعد عشرة أيام.

يمكن جمع الخيار واللفت المخلل في برطمان واحد ليكون جاهزًا قبل رمضان.

طرق أخرى لعمل الخيار والليفت

وبطريقة أخرى قبل رمضان جهزي الخيار والليفت المخلل بتجهيز الخيار أولًا كالتالي:

كوب من الخيار

ملح حسب الرغبة

خل

أعشاب طازجة أو مجففة مثل الزعتر

ثوم وبصل قطّع بعض فصوص الثوم والبصل الأخضر وأضفها في البرطمانات

فلفل حار كامل أو شرائح حسب الرغبة

بذور كزبرة

ورق غار

ليفت حسب الحاجه

طريقة تحضير الخيار المخلل:

قطعي الخيار إلى شرائح، ومعه الليفت وضعيهم في مصفاة مع بعض مكعبات الثلج واتركهم لمدة 20 إلى 30 دقيقة

وقبل رمضان ثناء عمل الخيار والليفت المخلل اصنعي المحلول الملحي:

قومي بخلط 3 أكواب من الخل و2 كوب من الماء، والملح، و3 ملاعق كبيرة لكل منهما بذور الكزبرة الكاملة، بذور الخردل والفلفل ، 2 ورق الغار، يُغلى المزيج ، ثم تُخفض الحرارة ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق .

ضعي المحلول الملحي المبرد.

استخدمي ظهر الملعقة لدفع الخيار المخلل والليفت وما إلى ذلك لأسفل حتى يتم غمرها في المحلول الملحي.

اغلقي البرطمانات بالغطاء وضعها في الثلاجة ، وسوف يصبح الخيار المخلل جاهزا خلال اليوم التالي.