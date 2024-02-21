أفضل طريقة لعمل صلصة الطماطم.. لعمل وجبات سريعة في رمضان

الطماطم لها فوائد عديدة، ويمكن إضافتها لمعظم الأكلات، لذا تحرص ربات البيوت على معرفة أفضل طريقة لتخزين الطماطم في المنزل، تسهل عليها إعداد الطعام بشكل سريع خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وخلال التقرير التالي نستعرض طريقة تخزين الطماطم بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد» المُذاع على «سي بي سي».

أفضل طريقة لحفظ الطماطم

- يتم تنقية الطماطم وغسلها جيدًا بالماء.

- يتم تقطعيها لنصفين.

- ‏رش القليل من الملح على الطماطم.

- يتم وضعها في أكياس حفظ الطعام.

طريقة لعمل صلصة الطماطم

- تعد أفضل طريقة لعمل صلصة الطماطم، بغسلها وتقطيعها لـ 4 أجزاء وضربها في الخلاط.

- إضافة القليل من الماء.

- ‏ تصفيها للتخلص من الشوائب.

- و‏ضعها على النار مع إضافة القليل من الملح.

- ‏ تغلي لمدة 10 دقائق وبعدها تترك لتبرد.

- ‏يتم وضعها في أكياس خاصة بحفظ الطعام وتفريغها من الهواء.

- ‏يجب غلق الأكياس جيدًا ووضعها في الفريزر وتخرج وقت الإستعمال.

الطريقة الثانية.. أفضل طريقة لعمل صلصة الطماطم

- ولأفضل طريقة لعمل صلصة الطماطم يتم تقطيع الطماطم.

- ‏إضافة أعشاب مثل الزعتر والريحان.

- وضعها على النار حتى الغليان لمدة 10 دقائق.

- ‏تترك حتى تبرد ووضعها في أكياس حفظ للطعام.