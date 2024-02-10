الصين تعلن اعفاء مواطني بعض الدول من تأشيرة الدخول لإحدى مقاطعاتها

أعلنت الصين تخفيف سياستها إزاء الإعفاء من تأشيرة دخول مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، ما يسمح للزوار بدخول المقاطعة دون تأشيرة لبعض الأغراض المحددة.

الزوار يمكنهم البقاء في مقاطعة هاينان لمدة تصل إلى 30 يوما بدون تأشيرة

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» بيان الهيئة الوطنية للهجرة في الصين والذي جاء فيه أنه اعتبارا من الجمعة، يُسمح للزوار من بلدان مثل روسيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان والإمارات والبرازيل بدخول هاينان دون تأشيرة لأغراض تشمل الأعمال التجارية أو زيارة أحد الأقارب أو العلاج الطبي الزيارة السياحية أو حضور معارض أو فعاليات رياضية، أن هؤلاء الزوار يمكنهم البقاء في مقاطعة هاينان لمدة تصل إلى 30 يوما بدون تأشيرة.

تهدف السياسة الجديدة إلى دفع الإصلاح والانفتاح في جميع المجالات

ووفقا للهيئة الوطنية للهجرة، سمحت السياسة السابقة أيضا للزوار القادمين من هذه البلدان بدخول هاينان بدون تأشيرة ولكن لأغراض السياحة فقط، بينما تهدف السياسة الجديدة إلى دفع الإصلاح والانفتاح في جميع المجالات في هاينان ودعم بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة.

جدير بالذكر أن مقاطعة هَينانهي جزيرة تقع جنوب الصين وتتميز بطبيعتها الاستوائية الخلابة حيث أصبحت في السنوات الأخيرة قبلة سياحية للسياح الأجانب والصينيين ويطلقوا عليها أحيانا لقب «هاواي الشرق» وتتكون من جزر مختلفة في بحر الصين الجنوبي.