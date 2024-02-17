الصين وفرنسا تنضمان إلى دعوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. ماذا يحدث؟

بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اعتزامهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، دخلت الصين وفرنسا على الطريق نفسه، فخلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن بكين تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وخلال المؤتمر، تحدث وزير الخارجية الصيني عن الأحداث في الشرق الأوسط، مؤكداً الحاجة إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع وأكثر فعالية لتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

ماكرون: اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية لم يعد من المحرمات

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية لم يعد «من المحرمات»، كما كان في الماضي، مشيرًا إلى أن باريس قد تعترف بدولة فلسطين في حال تعثرت الجهود الساعية لحل الدولتين.

«بلينكن» يسلط الضوء على إقامة الدولة الفلسطينية

وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن، سلط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الضوء على إقامة الدولة الفلسطينية، والذي وصفها بـ«الأمر العاجل»، مع تأكيد الضمانات المتعلقة بأمن إسرائيل، مؤكدًا أن هناك فرصة استثنائية لاندماج إسرائيل في الشرق الأوسط.

وخلال الأول من فبراير الجاري، أعلن «بلينكن» أنه أبلغ وزارته بدراسة تأثير الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة القادمة، والنظر في الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، بناء على نماذج أخرى من جميع أنحاء العالم.

الإدارة الأمريكية والاعتراف بفلسطين

ووفقًا لمسؤول أمريكي بإدارة جو بايدن، قال إن الإدارة الأمريكي تعمل على وضع خيارات سياسية داخلية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد الحرب والتوصل لاتفاق سلام شامل بين الطرفين، بحسب شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.

الخارجية البريطاني ومساعي الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وخلال زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى لبنان، أشار خلال اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على طاولة المحادثات، مشيرًا إلى أن «هناك يوم سنعترف فيه بدولة فلسطين».

إسبانيا.. أول دولة أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين

من جانبه، كانت إسبانيا، أولى الدول التي كشفت عن ينتها الاعتراف بفلسطين، ففي شهر نوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومته الجديدة ستعمل في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريس، قال إن إسبانيا باعتبارها دولة ذات سيادة، ستعترف بالدولة الفلسطينية حتى إذا ولم يجتمع الدولة الأوروبية على ذلك.

إسرائيل غاضبة

المساعي الأمريكية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي تبعتها تقارير وتصريحات دولية، أثارت غضب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذ حذر «بلينكن»، قائلًا إن اعتراف الولايات المتحدة المباشر أو غير المباشر بالدولة الفلسطينية سيكون بمثابة جائزة للفصائل الفلسطينية ومن خطط لهجوم السابع من أكتوبر، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.

كما نشرت صحيفة معاريف العبرية تقريرًا، أكدت فيه أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتخوف من اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.