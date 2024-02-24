أستاذ اقتصاد: صفقة رأس الحكمة ستزيد مدة الموسم السياحي إلى 8 أشهر

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالشراكة مع كيانات كبرى عالمية يٌمثل صفقة استثمارية عملاقة للدولة، مٌشيرا إلى أنها ستجعل لدينا في مصر مدينة سياحية ترفيهية على شواطئ البحر المتوسط، فضلا عن إنها نقطة تجارة واستثمار وربط بين مصر وأوروبا.

السائح الأوروبي يبحث عن أماكن يزورها ذات مواصفات معينة

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المٌذاع على قناة «TeN» أن السائح الأوروبي يبحث عن أماكن سياحية ذات مٌواصفات مٌعينة، وهو ما سيتوفر في منطقة رأس الحكمة، كما ستزيد مدة الموسم السياحي إلى نحو 8 أشهر، لأنها ستعمل على جذب السياح إلى مصر مما سينعش السياحة.

السوق الموازية تأثرت بانخفاض سعر الدولار فور الإعلان عن توقيع الصفقة

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أن السوق الموازية تأثرت بانخفاض كبير في سعر الدولار فور الإعلان عن توقيع الصفقة، بالإضافة إلى التشجيع على مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.