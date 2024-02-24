خالد عيش: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة تاريخي ودليل على قوة الاقتصاد المصري

ثمّن النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، الصفقة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجانب الإماراتي، الخاصة بتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، واصفًا إياها بالصفقة التاريخية والتي جاءت للرد على كل المشككين في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بمكاسب تعكس قوة وقدرة الجمهورية الجديدة والاقتصاد المصري على التعافي مجددًا.

توفير آلاف فرص العمل

وقال النائب خالد عيش في تصريحات صحفية، إن الصفقة توفر لمصر مجموعة من المكاسب لعل أبرزها توفير السيولة الدولارية وهي الأداة الفعالة للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، كذلك توفير عوائد مباشرة وغير مباشرة على المواطن المصري، ومن المكاسب المباشرة توفير الآلاف من فرص العمل للعمالة المدربة والتي تتمتع بكفاءة عالية، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي إلى مستويات ينعكس معها خلق قدرة شرائية لدى شريحة كبيرة من العمالة التي ستلتحق للعمل بالمشروع.

كما يساهم المشروع في زيادة معدل التشغيل السياحي، فمن المستهدف تحقيق هذا المشروع 8 ملايين سائح إضافي، وتشجيع مستثمرين آخرين على القدوم للاستثمار في الاقتصاد المصري في ظل الحوافز الممنوحة من الدولة للمستثمر المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن الملايين من عمال مصر يدعمون خطة الدولة نحو التنمية، وتدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري وتحقيق سيولة كافية، والقضاء على المضاربة على العملات الأجنبية في السوق الموازية للاقتصاد المصري.

استقرار سياسي واقتصادي

وأوضح «عيش» أن المشروع الجديد سيحقق كل ذلك وأكثر، وأنه دليل على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيش حالة استقرار سياسي واقتصادي، وتتمتع بمناخ استثماري آمن رغم التحديات العالمية، كما أنه يأتي بعد القرارات الرئاسية بحزم جديدة من الحماية والرعاية للمواطنين، مما يدل على أن القيادة السياسية تتحرك في كل الاتجاهات من أجل التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأضاف أن المشروع سيفتح شهية المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق المصري، كما يعكس قدرة القطاع العقاري المصري على جذب استثمارات واعدة، واستحواذ مصر على نسبة في الأرباح تصل لـ35% يضمن استدامة للأجيال القادمة، وتؤكد أن المشروع قائم عللا المشاركة وهي رسالة لكل المشككين في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ويعكس قوة الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، لافتا إلى أن مصر لديها من الموارد ما يجعلها قادرة على تجاوز كل الصعاب والعبور بالمواطنين إلى بر الأمان.

واختتم «عيش» تصريحاته، بأن العاملين في القطاع الخاص في مقدمة الفئات المستفيدة من المشاريع المقامة بمدينة رأس الحكمة من خلال الوظائف التي سيوفرها المشروع خلال فترة التنفيذ وبعد الانتهاء من خلال المشروعات السياحية التي سيخلقها المشروع.