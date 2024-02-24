«موازنة النواب»: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يعد علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري لأنه أكبر مشروع في تاريخ مصر، وهناك عدة فوائد تعود على الاقتصاد القومي على المستوى القصير، مشير إلى أنه سيكون هناك مقدم 35 مليار دولار منها 24 مليار دولار عبارة عن سيولة سيتم ضخها، و11 مليار دولار وديعة سيتم التنازل عنها، وهو ضخ سريع بكميات كبير من الأرصدة الدولارية سينعكس على السوق بشكل كبير.

الصفقة ستؤثر على سعر الدولار في السوق الموازية

وأوضح «سالم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن الصفقة ستؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار في السوق الموازية بعد توافر تلك المبالغ الكبيرة، وبمجرد الإعلان عن الصفقة وتوقيعها أثّر ذلك على سعر الدولار وانخفض بشكل كبير، كما سيدر المشروع عائدا كبيرا للدولة المصرية.

مشروع رأس الحكمة سيشمل فنادق ومناطق ترفيهية

وشرح «سالم» أن مشروع رأس الحكمة سيشمل فنادق ومناطق ترفيهية ومطار، ومن يقوم بتنفيذ كل تلك المشروعات هي الشركات المصرية، مما يعد استفادة كبرى للدولة، كما سيزيد من فرص العمل للمصريين.