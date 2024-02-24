تراجع جديد في سعر الدولار الآن بالسوق الموازية بعد صفقة رأس الحكمة

واصل سعر الدولار في السوق الموازية تراجعه لليوم التالي من صفقة الحكومة مع كيانات اقتصادية كبرى، للاستثمار المباشر في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

ويسجل سعر الدولار الآن نحو 48 جنيهًا في السوق الموازية، وهو التراجع الأكبر، محققًا قيمة تراجع بلغت 16 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل بومين في السوق الموازية، أي قبل الإعلان عن صفقة الحكومة.

أسباب هبوط الدولار

وساهمت الصفقة الكبرى التي وُقعت أمس بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات في تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، نتيجة التدفق المتوقع للعملة الصعبة إلى مصر، حيث تحصل الدولة المصرية على 35 مليار دولار كمقدم، إضافة إلى 150 مليارا أخرى في صورة استثمارات، بحسب تفاصيل الصفقة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن صفقة الحكومة ستدفع السوق الموازية إلى الهاوية، بعد أن كانت تسيطر على سعر صرف الدولار بشكل كبير، حيث كان يدار عن طريق مضاربات وهمية.

وأضاف «البنا»، أن سعر الدولار الآن في السوق الموازية 48 جنيهًا، ومن المتوقع هبوطه إلى أقل من ذلك بكثير خلال الأيام المقبلة.

صفقة الحكومة الكبرى

كان مجلس الوزراء أعلن أمس عن تفاصيل صفقة استثمار كبرى تستهدف تنمية منطقة رأس الحكمة، ومساحتها 40 ألف فدان، أي قرابة 174 مليون متر مربع، وهي الصفقة الكبرى في تاريخ الاستثمار، ومن المتوقع أن تسهم في دفع الاقتصاد المصري للأمام.