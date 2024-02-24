تحت عنوان «مشروع رأس الحكمة.. الدولة تسيطر على التضخم والأسعار» أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأهمية القصوى للصفقة الاستثمارية الكبرى لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة.

أهمية المشروع

أوضح المركز في تقرير له، أنّ تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول رأس الحكمة، جاءت لتوضيح أهمية المشروع في السيطرة على الأسعار والتضخم، كالآتي:

- مشروع رأس الحكمة لا يمثل بيعًا للأصول، وإنما شراكة تحصل الدولة بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية.

- المشروع يضع مصر على خريطة السياحة العالمية، وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.

- الصحة والتعليم لهما الأولوية خلال الفترة القادمة، مع مشروع حياة كريمة.

- يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

- المشروع ترجمة حقيقة لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

توفير العملة الصعبة

- هذه المشروعات أحد الحلول المهمة؛ لتوفير العملة الصعبة لا سيما وأن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة.

- عوائد الصفقة تسهم في حل أزمة السيولة الدولارية وتحقيق الاستقرار النقدي.

- الصفقة تُسهم في كبح جماح التضخم وخفض معدلاته.

- الدولة حققت نقلة نوعية كبيرة في تحسين مناخ الاستثمار.

- مشروعات من العيار الثقيل تجهزها الدولة.

- نحن على خطوات قليلة من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

- مصر تحتاج إلى أكثر من مليون فرصة عمل سنويا.

- حجم استثمارات المشروع يخلق ملايين من فرص العمل.

- الصفقة تساعد في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية.