المجلس التنفيذي لعمال السياحة العرب: صفقة رأس الحكمة تعظم الاستفادة من أصول الدولة

قال هشام فاروق المهيري رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب، إن صفقة مشروع «رأس الحكمة» وعاء استثماري ضخم وصفقة اقتصادية كبرى تعظم من الاستفادة المثلى لاستغلال أصول الدولة، وتطويرها بما يتناسب مع الفكر المعاصر والشكل الجديد لأنماط واستراتيجيات البيئة الجغرافية والتاريخية لهذه المنطقة.

مشروع رأس الحكمة

أضاف «المهيري» أن تأسيس شركة رأس الحكمة القابضة لإدارة المشروع بين مصر والإمارات والتي يتم تنظيم أعمالها وبنودها وفق القوانين المصرية المعمول بها ستعمل على توفير العديد من فرص العمل للشركات ولصالح جموع الطبقة العاملة، حيث تتضمن محفظة أعمال الشركة إنشاء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة للمال والأعمال وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.

وثمن جهود الدولة فى خلق مسار اقتصادي بفكر تسويقي فائق المستوى بالجمهورية الجديدة، لكونه يمثل نوعًا مميزًا من جذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصري ليعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

القضاء على السوق الموازي

ولفت إلى أن المشروع الذي سيضخ استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار للدولة خلال شهرين، والدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع، بالإضافة لحجم الأعمال والذي يقدر بحوالي 150 مليار دولار، هو خطوة مهمة نحو القضاء على السوق الموازي للعملة الصعبة يصاحبه انخفاض في أسعار السلع.

يذكر أن مدينة رأس الحكمة تقع على رأس ساحل البحر المتوسط، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة بطريق الساحل الشمالي الغربي حتى مدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كيلومترا، وبسبب موقعها الاستراتيجى يعدها التخطيط إضافة قوية لصناعة السياحة في مصر ويساعد ذلك على جذب السائحين من مختلف دول العالم.