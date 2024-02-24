أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 24 فبراير

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 24 فبراير 2024، استقراراً ملحوظاً، في الأسواق والمحلات، حيث يتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم ما بين 91 إلى 92 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 96 جنيها إلى 100 جنيه للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الدواجن اليوم

وأشارت بيانات بورصة الدواجن اليوم، إلى استقرار سعر كيلو الفراخ الساسو ليتراوح ما بين 110 إلى 111 جنيها للكيلو، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 115 إلى 120 جنيها للكيلو، كما استقر سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 78 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار الكتاكيت استقرت أيضا، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض ليتراوح بين 33 إلى 39 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 13 إلى 14 جنيها، كما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 11 إلى 12 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 14 إلى 15 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 9 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7.5 إلى 8.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 11 إلى 12 جنيها.