5 شخصيات مركبة لـ نيللي كريم قبل عرض مسلسل فراولة في رمضان 2024

خلال الموسم الرمضاني المقبل ينتظر الجمهور عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم نيلي كريم، التي تقدم شخصية كوميدية بعد أن لعبت دور «نادرة» المرأة الصعيدية، التي تبحث عن حقها في ميراثها وابنها بعد وفاة زوجها، وواجهت صعوبات أمام حماها وتغلبت على صراعات الثأر في «عملة نادرة» خلال رمضان 2023، وتطل هذا العام على شاشات الشركة المتحدة بدور فتاة تعمل مندوبة مبيعات في «فراولة»، فما قصتها؟

فراولة تعمل في العلاج التحفيزي

منذ عرض البرومو الخاص بمسلسل رمضان فراولة، تشوق قطاع كبير من المتابعين للدور الذي تقدمة نيلي كريم، الذي ظهرت خلالة فتاة تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم يتم مناقشه من قبل وهي «بيع إكسسوارات لجلب الطاقة الإيجابية» وتعمل في شركة عالمية، وتدور الأحداث حول فتاة اسمها فراولة تحمل أن تعيش حياة الأغنياء، في إطار كوميدي، وتعمل في العلاج بالبلورات وأسلوب العلاج التحفيزي.

من مسلسل بـ100 وش لـ مسلسل فراولة

مسلسل فراولة خلال شهر رمضان 2024، سيعيد نيللي كريم إلى عباءة الكوميدي بعد غياب 4 سنوات بمسلسل بـ«100 وش»، في دور الفتاة «سكر» التي تعمل نصابة محترفة ويتم النصب عليها من «عمر» الذي قدم شخصيته الفنان «آثر ياسين» نصاب محترف وتدخل معه في صراعات لإعادة أموالها وتقرر بعدها الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب كبيرة.

وعلى الرغم من أن نيلي كريم ستقدم في رمضان دورا كوميديا، من خلال فراولة فإنها قدمت العديد من الأدوار والأوجه المركبة قبل ذلك في المواسم الرمضانية السابقة إذ اشتهرت بالأعمال الدرامية والاجتماعية ومناقشة قضايا وأمراض نفسية مهمة، مسلسل «بنت اسمها ذات» وناقش المسلسل الـ60 عامًا في حياة مصر، وهي سنين حياة ذات في رمضان 2013.

سجن النساء وتحت السيطرة قضايا اجتماعية عرضت في رمضان

في شهر رمضان 2014 قدمت «نيلي كريم» شخصية غالية من خلال مسلسل «سجن النساء» إذ واجهت خلاله ضغطا نفسيا وماديا قاسيا، وكان من أبرز الأعمال الدرامية التي قامت بها، وقدمت بعدها في رمضان 2015 شخصية مريم في مسلسل «تحت السيطرة» ومناقشة حياة المدمنين بعد أن تحولت حياتها بسبب عودتها للأدمان ودمار حياتها الزوجية.