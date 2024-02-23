بعد تجسيد نيللي كريم له في «فراولة».. كيف تصبح مندوب مبيعات ناجح؟

تطل النجمة نيللي كريم على جمهورها ومتابعيها عبر مسلسل «فراولة» في رمضان 2024، لتخرج من عباءة الصعيدي الذي قدمته العام الماضي، وتقدم لونًا فنيًا مميزًا يطغى عليه الطابع الكوميدي.

«فراولة» شخصية تجسدها نيللي كريم في السباق الرمضاني 2024، إذ تقدم فيه دور مندوبة مبيعات تعمل في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات لجلب الطاقة الإيجابية، وعلى غرار المسلسل، والدور الذي جسدته، كيف تصبح مندوب مبيعات ناجح وفقًا لموقع «esoftskills» ويمكن استعراضها في التقرير التالي..

بعد تجسيد نيللى كريم لها في «فراولة».. كيف تصبح مندوب مبيعات ناجح؟

تعد وظيفة مندوب المبيعات من الوظائف الهامة في مجال التجارة والأعمال، والتي تتطلب مهارات ومواصفات معينة للعمل بها، ويمكن أن تصبح مندوب مبيعات ناجح، عبر اتباع الخطوات التالية:

فهم المنتج بشكل جيد

فهم المنتج واحد من أهم العوامل لنجاح مندوب المبيعات، فيجب عليك أن تكون قادرًا على توضيح فوائد وميزات المنتج بطريقة مؤثرة، إلى أن تتمكن من تحديد احتياجات العملاء ومشاكلهم المحتملة.

بناء العلاقات مع العملاء وصناعة الثقة

كسب العميل واحدا من الأمور الهامة، التي وجب التركيز عليها، وذلك لضمان ثقة العميل باعتبارك واجهة الشركة، التي تعمل على نقل كافة التفاصيل له، لتكون قادرًا في النهاية على تقديم حلولا ملائمة ومبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.

الاستماع الفعال وتلبية احتياجات العملاء

وجب عليك أن تكون قادرًا على الاستماع بعناية وفهم ما يحتاجونه ويتوقعونه من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها، قد تحتاج أيضًا إلى استخدام تقنيات التواصل المؤثرة مثل الاستماع الفعال، والتواصل غير اللفظي، والتعبير عن التعاطف، لإظهار اهتمامك الحقيقي بمشاكلهم ومحاولة حلها.

تطوير مجموعة المهارات التقنية

يفترض أن تكون ملمًا بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك عبر استخدام تطبيقات إدارة العلاقات مع العملاء (CRM)، ويمكن للمندوب تنظيم وتتبع جميع المعلومات المتعلقة بالعملاء والمبيعات بطريقة فعالة ومنظمة.

أبطال مسلسل فراولة

المسلسل بطولة الفنانة نيلي كريم وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وجيلان علاء، وتوني ماهر، وحجاج عبدالعظيم، ودنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، إنتاج شركة «sky limit».