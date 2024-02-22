مع اقتراب اليوم 140 للحرب.. ماذا يحدث في مدينة رفح الفلسطينية؟

كشفت وكالة أنباء «وفا» الرسمية الفلسطينية عن الأحداث والقصف المستمر في مدينة رفح الفلسطينية على الحدود بين إسرائيل ومصر والتي يوجد بها أكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني جنوب قطاع غزة حضروا من الشمال بعد استمرار القصف الإسرائيلي.

استمرار القصف في محيط المستشفى الأوروبي

وأوضحت الوكالة أنه سمع صدى قصف في محيط مستشفى الأوروبي في رفح، بالإضافة إلى استهدافات عنيفة جنوب خان يونس، في الوقت الذي حدث استهداف أيضا لأرض زراعة تقابل دار الفضيلة في منطقة «خربة العدس» شمال رفح.

استهداف منازل وأراض زراعية

ولم تتراجع إسرائيل بل استهدفت أرضًا زراعية بالقرب من بوابة صلاح الدين الفلسطينية، كما تم أيضا استهداف منزل يعود للمواطن يوسف الهسي على كف المشروع شمال رفح، بجانب استهداف منازل في حي الجنينة شرق رفح.