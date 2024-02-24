محافظ القليوبية يتابع تطبيق منظومة النظافة الجديدة في الخصوص وشبرا

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق المنظومة الجديدة بالمدن.

محور الخصوص الجديد

شملت الجولة المرور على مدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد، ومحور طريق شركات البترول، وكوبري مسطرد، وطريق ترعة الإسماعيلية، والشارع الجديد، ومحور الفريق العصار، كما شملت الجولة المرور بشارع 135 وشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

رفع تراكمات القمامة

وخلال الجولة، تفقد المحافظ المقلب الوسيط بمدينة الخصوص والحملة الميكانيكية، موجهاً باستمرار رفع أي تراكمات للقمامة بالمحطة، والاهتمام بصيانة المعدات الموجودة بالمحطة، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

كما أشار إلى التعاقد مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى شركات المقاولون العرب، وتعد إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال المخلفات الصلبة، وذلك لجمع ونقل مخلفات مدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، موضحا أن الشركة الجديدة بدأت عملها بالفعل، وهناك تحسن ملحوظ في مستوى النظافة بالمدن التي تم تطبيق المنظومة الجديدة بها.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

ضبط سيارات تسير عكس الاتجاه

وأثناء الجولة، تم عمل حملة مفاجئة لضبط السيارات التي تسير عكس الاتجاه في عدد من شوارع مدينة شبرا وذلك في إطار حرصه على سلامة المواطنين وتطبيق قانون المرور، وأسفرت الحملة عن ضبط 5 سيارات تسير عكس الاتجاه في أماكن متفرقة، منها مفارق الزقازيق بمدينة بنها مطلع الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور، أصدر المحافظ تعليماته بسحب رخص القيادة من السائقين المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا خطورة هذه السلوكيات التي تُعرض حياة المواطنين للخطر وتُسبب الحوادث، كما وجه إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات دورية في الأماكن التي يعتاد بها السائقون بالسير عكس الاتجاه، وذلك لضبط المخالفين وتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.

رصف شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

كما تفقد أعمال رصف شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على سير العمل وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع الرئيسية.

وتابع أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطول 500 متر في الاتجاه الأيسر للشارع من تنفيذ هيئة الطرق والكباري، والتقى بالشركة المنفذة للمشروع، ووجهها ببذل المزيد من الجهد لتسريع وتيرة العمل، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية للرصف.

شارع عرابي من أهم المحاور المرورية

وأكد الهجان أهمية شارع أحمد عرابي كونه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة، ويربط مدينة شبرا الخيمة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة «محور روض الفرج» حتى الطريق الدائري، وطريق شبرا بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 3 كيلومترات تقريبا، حيث تابع أعمال وضع طبقة الرصف بطول 500 متر وعرض 50 مترا، ويتضمن المشروع إنشاء طريق باتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل أيضًا إنشاء جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع.