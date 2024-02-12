محافظ القليوبية: نسعى لتحقيق طفرة في أداء قطاع النظافة

تقدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على الدعم المقدم لمحافظة القليوبية في منظومة المخلفات الصلبة، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة بجميع أحياء ومدن المحافظة.

وأشار «الهجان» خلال مراسم توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة، إلى أن الفترة الماضية شهدت عددا من الاجتماعات التحضيرية والمفاوضات مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المتخصصة في مجال المخلفات، حتى انتهت إلى إبرام التعاقد، الذي سيتيح من خلاله تنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من المنبع، وحتى مواقع التخلص الآمن من المخلفات، حيث يشتمل التعاقد على عمليات جمع المخلفات من أسفل العقارات، ونقلها إلى المحطات الوسيطة، ومن ثم إلى مواقع التخلص النهائي، فضلا عن نظافة وكنس الشوارع الرئيسية، وطبقا للعروض الفنية، التي لاقت قبولا لدى الطرفين.

وأضاف أن التعاقد سيتيح كذلك وضع منظومة متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل لشركة نهضة مصر، مع الاستفادة من الكوادر البشرية التابعة للمحافظة، بهدف تحقيق ما تسعى إليه الدولة بإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، وإحداث تغير حقيقي لمستوى النظافة، بما يحقق رضا المواطنين.

وأشار الهجان، إلى أن المتولد اليومي من المخلفات بالمنطقة الجنوبية في حي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، أكثر من 40% من المتولد اليومي من المخلفات بالمحافظة، نظرا للكثافة السكانية العالية بتلك المنطقة، حيث يبلغ التعداد السكاني بها 1.752.333 مليون نسمة، وهي تعادل 29% من التعداد السكاني للمحافظة، وتلك المنطقة المستهدفة، تعد المنطقة الأعلى في الكثافة السكانية بنطاق المحافظة، كما يصل متوسط المتولد اليومي من المخلفات بها إلى 1500 طن/ يوم.

وأوضح المحافظ، أن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ورفع ونقل المخلفات بالمنطقة المستهدفة، يسهم في تحقيق حالة من الرضاء الشعبي لدى قاطنيها، لافتًا إلى سعى المحافظة لتحقيق طفرة في أداء قطاع النظافة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ونقل المخلفات، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة المالية والقيادات التنفيذية بالوزارات الثلاث بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات في هذا الملف لأبناء المحافظة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نهضة مصر، أن الشركة تعمل على تطوير أعمالها وتوسعها داخل القطر المصرى وفق منهج علمى وتعمل على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من خلال بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المحلية والأجنبية.