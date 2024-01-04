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دعم منظومة النظافة في القليوبية بـ25 تروسيكلا للوصول للأماكن الضيقة

كتب:

حسن صالح
12:41 م | الخميس 04 يناير 2024
جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

تفقد اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 25 تروسيكلًا، لتسليمها لمدينتي بنها والخصوص دعمًا لمنظومة النظافة بالمدينتين لتلبية احتياجاتهما من المعدات، لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددًا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات للعمل بها، خاصة الشوارع الضيقة وتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل.

الخطة الاستثمارية للمحافظة 

وأكد المحافظ أنّ تلك المعدات جرى توريدها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بند معدات النظافة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

الحفاظ على سلامة المعدات

ووجّه المحافظ بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك، مؤكدًا أنّ المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع. 

وأكد «الهجان» أنّ من أولويات الدولة، دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة بمختلف المحافظات.

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