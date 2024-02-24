«تنمية المشروعات»: ورش عمل وزيارات للتعريف بفرص الاستثمار في شرق بورسعيد

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يحرص على تفعيل كل سبل التعاون مع الهيئات الاقتصادية والحكومية، من أجل تنفيذ المبادرات القومية الهادفة لإتاحة جميع أوجه الدعم لأصحاب المشروعات القائمة، والذين يرغبون في تطويرها، أو تقديم الدعم للشباب الخريجين الذين يرغبوا في إقامة مشروعات جديدة، إضافة إلى تيسير حصول هؤلاء الشباب على جميع الخدمات سواء المالية أو غير المالية، حتى يستطيعوا البدء بأفضل الطرق الممكنة من أجل ضمان استقرار مشروعاتهم في المستقبل، مع تعزيز قدرة المشروعات على النمو والاستدامة، إلى جانب تحقيق فرص العمل أكثر.

بروتوكول تعاون مع شركة شرق بورسعيد

وأشار «رحمي» إلى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، حيث خُصص لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يرغبون في الاستفادة من مختلف الخدمات والمميزات المتاحة، من خلال المنطقة الاقتصادية، موضحا أن الهدف من هذا البروتوكول تشجيع المواطنين في إقامة أعمال جديدة، سواء صناعية أو إنتاجية بالمنطقة، وتعزيز قدرات المنتج المحلي، وتوفير مزيد من فرص عمل.

ورشة عمل وزيارة ميدانية لـ70 من أصحاب المشروعات

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز من خلال التعاون مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية نظم ورشة عمل، إضافة إلى زيارة ميدانية لـ70 من أصحاب المشروعات في المحافظات المجاورة، لتعريفهم بمختلف فرص الاستثمار في المجمع الصناعي، وهو المخطط تنفيذه عن طريق التعاون مع الجهاز في شرق بورسعيد.

وأشار «رحمي» إلى أن ورشة العمل تناولت التعريف بمختلف الحوافز التي يتم منحها للمستثمرين الذيم يرغبون في الاستثمار داخل شرق بورسعيد وتحديداً المشروعات التي ترغب في التصدير، وأيضاً الاستفادة من المميزات اللوجستية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، إلى جانب تعريف المستثمرين بنوعية الاستثمارات المخطط تنفيذها داخل المنطقة، وهي التي تتطلب العديد من الصناعات المغذية لها كأفكار استثمارية سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة.