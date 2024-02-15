قلق أمريكي وأوروبي من سلاح نووي روسي في الفضاء.. ماذا نعرف عنه؟

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية موسكو من السلاح النووي الفضائي، قائلة إن روسيا قد تستخدمه ضد الأقمار الصناعية التابعة للغرب، في وقت، رد فيه الكرملين اليوم الخميس، على تحذيرات واشنطن، ووصفه بأنها «افتراء خبيث وخدعة من البيت الأبيض» تهدف إلى إقناع الكونجرس بالموافقة على ضخ المزيد من الأموال لمواجهة روسيا، بحسبما نشرته «رويترز».

طبيعة السلاح النووي الفضائي الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير معروفة حتى الآن وما إذا كان موجودًا بالفعل، لكن وفقًا لـ«رويترز»، فتهديد الأقمار الصناعية يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة، بما في ذلك هدم الاتصالات والمراقبة والاستخبارات والقيادة والسيطرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المجال النووي.

روسيا والسلاح النووي

ومن غير المعروف أيضًا احتياج روسيا لاستخدام هذا السلاح، وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فالولايات المتحدة ليس لديها القدرة على مواجهة مثل هذا السلاح.

وكشفت شبكة «NBC» الأمريكية، فالسلاح النووي الفضائي يُعد تصعيدًا مثيرًا للقلق والأعمال العدائية من جانب موسكو، ويعود بالذاكرة إلى الأيام المتوترة في الحرب الباردة، وهو ما يثير القلق أيضًا من احتمالية نشوب حرب نووية في الفضاء.

وبحسب مسؤول أمريكي، قال لـ«نيويورك تايمز» إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة مرتبطة بمحاولات روسيا تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية في الفضاء، وذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية أيضًا أن المعلومات الاستخبارية لها علاقة بالقدرات الروسية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت الكونجرس وحلفاءها في أوروبا بمعلومات مخابراتية جديدة تتعلق بالقدرات النووية الروسية التي قد تشكِّل تهديدًا دوليًا، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لـ«رويترز».

روسيا والولايات المتحدة.. أضخم قوتين نوويتين في العالم

وتُعد روسيا والولايات المتحدة القوتين النوويتين الأضخم في العالم، إذ تحتوي ترسانتاهما معًا على نحو 90% من الأسلحة النووية على مستوى العالم، وكل منهما تمتلك أقمارًا صناعية عسكرية متقدمة تدور حول الأرض.