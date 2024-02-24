نانسي عجرم توجه رسالة للجمهور بعد ظهورها مع إسرائيلي: «لا التفت للحاقدين»

ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الانتقادات اللاذعة والاتهامات التي وجهت لها بالتطبيع مع إسرائيل وذلك بعد ظهورها مع مدون سياحة إسرائيلي، على هامش حفلها الغنائي في دولة قبرص مؤخرًا.

أول رد من نانسي عجرم على ظهورها مع إسرائيلي

«مازلت عند وعدي بألا أعلق على تفاهات بعض الموتورين الذين يصطادون في الماء العكر»، هكذا ردت نانسي عجرم، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» على الواقعة، موجهة رسالة لجمهورها الداعم لها «الأهم بالنسبة إلى محبة الكثيرين وهم بالملايين، شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم».

ودافعت نانسي عن وطنيتها وهويتها، موجهة رسالة لبلدلها لبنان، قائلة: «لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان ولكل حاقد وعد، وعد بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد، أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق، من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي».

نانسي عجرم: وطنيتي لا تمس ولبنان سيبقى حاضرًا

«هدفي واضح، وطنيتي لا تمس ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتي»، بهذه الكلمات اختتمت الفنانة اللبنانية حديثها، لتشوق جمهورها لخطتها الفنية القادمة «ألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله، لكم حبي ولهم دعاء بالصبر».

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وكانت الفنانة نانسي عجرم، تعرضت لهجوم كبير بعدما نشر مدون السياحة الإسرائيلي إيتزيك بلاس، الصور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة صور وهو يتبادل الحديث والصور مع الفنانة، معلقًا: «تحمست للقاء النجمة الكبيرة في العالم العربي، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حبيبة القلب».

نانسي عجرم في واقعة أخرى

ولم تكن تلك الصور هي الأولى التي تضع الفنانة نانسي عجرم مرمى الاتهامات، الجدير ففي يوليو 2023 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة نانسي عجرم في قبرص مع إحدى الإسرائيليات ألقت بها في مرمى الاتهامات أيضًا.