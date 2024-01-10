نانسي عجرم تنضم لفريق عمل فيلم «مقسوم» وتؤدي الأغاني الدعائية

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «مقسوم»، انضمام المطربة نانسي عجرم لفريق عمل الفيلم من خلال غنائها للأغاني الدعائية للفيلم، والتي سيتم طرحها بالتزامن مع الفيلم والمقرر عرضه يوم 18 يناير 2024.

أغاني فيلم مقسوم

ويضم الفيلم عددا من الأغنيات الأولى تحت اسم «مقسوم» كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، والثانية بعنوان «قلبي يا محتاس» كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

تفاصيل فيلم مقسوم

وحاز البرومو الدعائي للفيلم على ردود فعل إيجابية ومشاهدات تجاوزت 5 ملايين مشاهدة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

فيلم «مقسوم» بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي، وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والفنان محمد ممدوح والفنانة ثراء جبيل والمخرج هاني خليفة.