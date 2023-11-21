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نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد فيروز: «رفيقة ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا»

كتب:

بسمة شطا
10:20 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
نانسي عجرم

نانسي عجرم

قدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة تهنئة لجارة القمر فيروز التي تحتفل بعيد ميلادها، اليوم، حيث بعثت نانسي برسالتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات الشهير إكس «تويتر سابقاً».

نانسي عجرم تحيي ذكرى مولد فيروز

وكتبت الفنانة نانسي عجرم قائلة: «رغم كل المآسي ما رح ننسى نقلك، كبر البحر وبعد السما.. بحبك! كل سنة وأنت رفيقة ماضينا حاضرنا ومستقبلنا».

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان تيجي ننبسط والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاح كبير فوصلت نسبة مشاهدتها الى 16 مليون مشاهدة وتعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي.

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