قضية اتهام زوج نانسي عجرم بقتل مُلثم تظهر من جديد بعد 3 سنوات.. ما القصة؟

بعد مرور 3 أعوام على اتهام زوج الفنانة نانسي عجرم بقتل شاب سوري داخل الفيلا الخاصة به، يتجدد الأمر مرة ثانية، بعدما برأ القضاء اللبناني، أمس، نهائياً فادي الهاشم زوج نانسي عجرم اليوم من القضية التي اُتهم فيها عام 2020.

تفاصيل مقتل زوج نانسي عجرم لشاب سوري

بدأت القصة في يناير 2020، عندما تسلل رجل ملثم إلى منزل الفنانة نانسي عجرم في منطقة «كسروان» شمال بيروت بهدف السرقة، وهدد الأسرة بقتلهم جميعاً وتهديد أطفالهم وهو ما استدعى زوجها إحضار مسدسه وقتله.

تقرير التحريات بعد الحادث

أكّدت التحريات وقتها، أنَّ زوج نانسي عجرم، قتل الشاب السوري الذى يدعى محمد الموسى، من خلال تفريغ 17 طلقة في كل أنحاء جسده وهو الأمر الذي على إثره وجهت له تهمة القتل العمد، إذ أنَّ عدد الرصاصات كان مبالغًا فيه، حسبما ورد في تحقيقات المحكمة اللبنانية.

قرار النيابة ضد زوج نانسي عجرم

قررت النيابة منذ 3 أعوام وقتها حجز فادي الهاشم لعدة أيام وخرج بكفالة وعلى إثره تمّ منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، وتمّ إجراء تحقيق أولي مع نانسي عجرم وأكّدت فيه إصابتها في قدمها، في حين تمّ تشريح جثة الشاب السوري للتأكّد من عدم وجود سبب آخر للقتل.