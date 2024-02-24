«تعليم قوص»: توزيع الزي الرياضي على 28 ألفا و800 طالب

استقبل عبدالله القباني، مدير عام إدارة قوص التعليمية بقنا، اليوم السبت، قافلة بنك الكساء المصري الذي يستهدف توزيع 28 ألفا و800 زي رياضي لطلاب 43 مدرسة بجميع المراحل بمدارس تعليم قوص.

توزيع الزي الرياضي على الطلاب

وأشرف مدير تعليم قوص بنفسه على توزيع الزي الرياضي لـ2950 طالبا وطالبة بمجمع الدكتور عبدالعزيز القوصي للتعليم الأساسي بمرحلتيه الابتدائية والإعدادية بحضور عبدالرؤوف أبوبكر موجه أول التربية الاجتماعية، وهبة العويضي مسؤول المشاركة بتعليم قوص، ومحمود عصام مسؤول قوافل الصعيد ببنك الكساء المصري، ومصطفى باشا ببنك الكساء.

بنك الكساء المصري

يذكر أن بنك الكساء المصـري هو مؤسسة خيرية تتبع لوزارة التضامن الاجتماعي تعنى بالمساهمة الفعالة في تنمية وتفعيل كامل إمكانيات أفراد المجتمع من الطبقات المكافحة المحرومة، وذلك بتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية من الملبس والغطاء المناسب للفقراء المستحقين من طلبة الجامعات والمدارس والأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وحديثي الزواج وشباب الرياضيين.