أعلنت محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية ويبحث الطلاب وأولياء الأمور على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة قنا بالاسم ورقم الجلوس، لمعرفة درجات المواد ومجموع الدرجات في امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتهت في 24 يناير الماضي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بقنا

توضح «الوطن»، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة قنا بالاسم ورقم الجلوس وهو من هنــا.

وهنأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أوائل الشهادة الإعدادية من الطلاب والطالبات في محافظة قنا بعد اعتمادها اليوم من قبلة، وتمنى لجميع الطلاب التوفيق والاستعداد لترم الثاني والحصول على الدرجات النهائية.

محافظ قنا يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

وكان محافظ قنا، اعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بقنا 2024، بنسبة نجاح بلغت 85.77%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 88.5 %.

ونجح 44717 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 85.77%، من إجمالي 52702 طالبًا وطالبة حضر منهم 52135 في 9 إدارات تعليمية على مستوى محافظة قنا، هي إدارات، قنا ومركز قنا، وقوص وقفط ونقادة ودشنا والوقف ونجع حمادي، وفرشوط وأبوتشت.

تهنئة أوائل الطلبة في الشهادة الإعدادية بقنا

وتستعد الإدارات التعليمية في محافظة قنا، القيام بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية في كل إدارة تعليمية وتقديم التهنئة بالحصول على الدرجات النهائية في مواد الشهادة الإعدادية.