تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا.. تستمر 15 يوما

بدأت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة قنا، باستقبال الطلاب وأولياء الأمور الذين يرغبون في تقديم تظلمات على نتيجة بعض مواد الصف الثالث الإعدادي.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بقنا

وقالت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، في منشور معمم على جميع المدارس الإعدادية، إن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة قنا بدأت اليوم 11 فبراير 2024، وتنتهي بعد 15 يوما.

خطوات عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا كالآتي:

- يقوم ولي الأمر بسداد مبلغ 35 جنيها لكل مادة يريد التظلم عن نتيجتها للمعاون المالي بالمديرية.

- أو يقوم ولي الأمر بعمل حوالة بريدية بالرقم القومي الخاص بالطالب، موجهة باسم مديرية التربية والتعليم بقيمة 35 جنيها عن كل مادة.

وسيتم إعلان مواعيد نظر المواد التي تم التظلم فيها وإخطار ولي الأمر بموعد تصحيح المادة مرة أخرى وإعطائه النتيجة الحقيقية، في حالة الزيادة يتم إضافتها إلى المادة والمجموع الكلي.