ضمن مبادرة «مسرحة المناهج».. عرض «سر حياتي» على مسرح السامر مجانا غدا

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدا الأحد، في الحادية عشرة صباحا، العرض المسرحي «سر حياتي»، على مسرح السامر بالعجوزة.

ويُنظم العرض بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدمه فرقة السامر المسرحية، في أول خطوة حقيقية لتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، من خلال «مسرحة المناهج» لمرحلتي التعليم الأساسي (الابتدائية والإعدادية).

تبسيط منهج مادة العلوم

وتدور فكرة العرض حول تبسيط منهج مادة العلوم من خلال تقديمه في قالب غنائي استعراضي للأطفال مدته ساعة، بما يتناسب مع المرحلة العمرية، وذلك بهدف كسر الروتين الخاص بطرق التدريس المعتادة.

ومن المقرر، أن تُقدَّم المسرحية في بداية عرضها لطلاب المدارس بمحافظة الجيزة، بواقع تقديم أكثر من حفلة يوميا خلال الفترة الصباحية، حيث تقدم في الفترة من 25 إلى 28 فبراير في الحادية عشرة صباحا، ومن 3 إلى 7 مارس المقبل في العاشرة صباحا والثانية عشرة ظهرا، على أن يكون الدخول مجانا لتحقيق المزيد من الرواج.

فريق عمل «سر حياتي»

«سر حياتي» بطولة فرقة السامر المسرحية، وإعداد درامي الدكتور مي موسى، وديكور وملابس هبة مجدي، وأشعار محمد الشاعر، وموسيقى تصويرية مايسترو محمد وهيدي، واستعراضات محمد بيلا، وماكياج جهاد سعيد، وتصميم إضاءة عز حلمي، ومساعد إخراج نيرة خليل وأحمد حسين، ومخرج مساعد أحمد عزيز، ومخرج منفذ محمود شوقي، وإخراج أحمد شعراوي.