وزيرة الثقافة تكلف لمياء زايد برئاسة دار الأوبرا

كشفت منى عبدالعظيم مدير عام إدارة الإعلام بدار الأوبرا المصرية، عن انتهاء فترة تولي الدكتور خالد داغر لمهامه كرئيس لدار الأوبرا، والتي تسلمها في 7 فبراير العام الماضي.

تولي لمياء زايد رئاسة دار الأوبرا خلفًا لـ خالد داغر

وأضافت «عبدالعظيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بتولي الدكتورة لمياء زايد المهام خلفًا له، والتي كانت تتولي رئاسة معهد الباليه سابقًا.