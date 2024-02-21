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وزيرة الثقافة تكلف لمياء زايد برئاسة دار الأوبرا

كتب:

أميرة عزالدين
08:43 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
دار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا المصرية

كشفت منى عبدالعظيم مدير عام إدارة الإعلام بدار الأوبرا المصرية، عن انتهاء فترة تولي الدكتور خالد داغر لمهامه كرئيس لدار الأوبرا، والتي تسلمها في 7 فبراير العام الماضي.

تولي لمياء زايد رئاسة دار الأوبرا خلفًا لـ خالد داغر

وأضافت «عبدالعظيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بتولي الدكتورة لمياء زايد المهام خلفًا له، والتي كانت تتولي رئاسة معهد الباليه سابقًا.

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بقلم أميرة عزالدين