مكتبة مصر الجديدة تحصد المركز الأول في مسابقات المنتدى الأفروآسيوي

حصدت مكتبة مصر الجديدة العامة كأس مسابقات المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجي بعد فوزها بالمركز الأول في مجال العلوم والروبوت وروبوت الإنقاذ والذي يتناول الكوارث الطبيعية، حيث ضم المنتدى الذي في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، 9 مسابقات وهي الروبوت والعلوم، والابتكار، وإنتاج الألعاب الإلكترونية، والسوفت وير ومشاريع الابتكار.

شارك في المسابقة 52 أكاديمية ومدرسة، وحازت المكتبة على كأس المنتدى وشهادة تقدير.

مسابقات المنتدى الأفرو آسيوي

قال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة لتابع لها المكتبة ، إن المسابقات ينظمها المنتدى الأفروآسيوي بالتعاون مع شركة تكنوسبيس وبمشاركة العديد من الدول الأفريقية ومنها كوت ديفوار، غانا، غينيا الاستوائية، مالي، النيجر ، وفاز 6 من أبناء مكتبة مصر الجديدة في مسابقة علوم الروبوت حيث فازت ميرال أحمد وحفصة حسن وهنا أحمد، وفي مسابقة روبوت الإنقاذ فاز عبد الرحمن أحمد وحمزة أحمد ويوسف بهاء وحازت المكتبة على كأس المنتدى وشهادة تقدير.

البحث عن حلول علمية وعملية

وأشار الدكتور نبيل حلمي أن المنتدى يهدف إلى البحث عن حلول علمية وعملية لحل العديد من المشكلات في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والعقارات والمدن الذكية من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة ولاكتشاف الأطفال الابتكارية في مختلف مجالات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقات الموبايل.