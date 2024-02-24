برلماني: مشروعات البنية التحتية مهدت الطريق لصفقة رأس الحكمة

أكد النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، دور مشاريع البنية التحتية المصرية في جذب الاستثمارات الضخمة، وجعلها قاطرة للتنمية في مختلف القطاعات، مستشهداً بمشروع مدينة رأس الحكمة كنموذج رائد في هذا المجال.

مدينة رأس الحكمة

وأوضح «الصعيدي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مدينة رأس الحكمة هي ثمرة التعاون الوثيق بين مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 150 مليار دولار من قبل الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ هذا المشروع العملاق، والذي سيُنفذ بأياد مصرية خالصة من شركات ومهندسين وعمال مصريين.

وأشار «الصعيدي» إلى التأثير الإيجابي الكبير الذي سيحدثه هذا المشروع على الاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص العمل، وجذب العملات الأجنبية، والقضاء على السوق الموازي، وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

تطوير البنية التحتية

ولفت عضو النواب إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية بشكل كبير، حيث تم إنشاء طريق دولي ساحلي مكون من عشر حارات، وقطار كهربائي سريع يصل إلى مدينة رأس الحكمة، مما سيسهل حركة المواطنين والبضائع، ويخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وأكد، أن هذا المشروع يُعدّ نموذجًا رائدًا للتعاون بين مصر والإمارات، ودلالة على ثقة دولة الإمارات الشقيقة في السوق المصري وإمكاناته الاستثمارية الكبيرة، مشيراً إلى أن مصر دولة كبيرة تتمتع بفرص استثمارية ضخمة في مختلف المجالات.

وتابع الصعيدي قائلاً: «إن مشاريع البنية التحتية المصرية تُعدّ استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر، وانها قد مهدت الطريق لرأس الحكمة كصفقة عظيمة، وأن مشاريع البنية التحتية ستسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى حياة المواطنين».