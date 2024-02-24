«التنسيقية»: مشروع رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر

‏شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوقيع اتفاق الشراكة بين مصر والإمارات للمشروع الاستثماري رأس الحكمة.‏

تفاصيل مشروع رأس الحكمة

وأشار بيان صادر عن «التنسيقية»، اليوم السبت، إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر والتي يصل حجمها إلى 35 مليار دولار أمريكي، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هي الشركة القابضة للمشروع، ويتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة غادة على، عضو مجلس النواب، ومحمد سالم وحنان وجدي، وإيمان موسى، وأسامة الرفاعي، وريم القاضي، ومحمد أبو النجا، وعماد رؤوف، ومحمد محرم، ومصطفى أبو زيد، أعضاء التنسيقية.