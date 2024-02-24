نائب بـ«الشيوخ»: مشروع تطوير رأس الحكمة نقلة كبيرة لقطاع السياحة

أكد النائب محمد سعيد الدابي عضو لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن اتفاق مصري إماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة، سيحدث طفرة ونقلة كبيرة لقطاع السياحة في مصر، وسيصل بمعدلات تدفق السياح إلى نسب تاريخية.

حلول جذرية وواقعية للأزمات الاقتصادية

وتقدم عضو سياحة الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد وأوفي في إيجاد حلول جذرية وواقعية للأزمات الاقتصادية، وإيجاد حلول فورية لتوفير الدولار والقضاء على السوق السوداء، من خلال استراتيجية وطنية للوصول بالوطن إلى بر الأمان، وبهذه الخطوة بدأنا أول خطوات الإصلاح.

وتابع الدابي أن المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة التي تبلغ حوالي 170.8 مليون متر مربع وموقعها الخلاب عززت أفضليتها، وستكون وجهة وقبلة سياحية عالمية، وستصل معدلات السياحة إلى 30 مليون سائح ضمن خطط استراتيجية لجذب السياح والاستثمار في المنطقة الواعدة.

تعزيز سياحة اليخوت في رأس الحكمة

ولفت إلى أن مصر حاباها الله بطبيعة خاصة جعلتها مقصدا سياحيا لكل دول العالم، ورأس الحكمة ستكون ركنا مهما في السياحة في مصر، حيث ستضم أنشطة تجارية وسياحية ترفيهية مختلفة والمعتمدة على وجود أجمل شواطئ العالم في هذه المنطقة، بالإضافة إنشاء مطار دولي في جنوب المدينة، وإقامة 2 ميناء لدعم وتعزيز سياحة اليخوت مؤكدا أن امتلاك الإمارات لأسطول طيران ضخم سيساهم في زيادة معدلات الإشغالات في المدينة.

وبين عضو سياحة الشيوخ أن هناك تفاؤل كبير بين العاملين في قطاع السياحة، بعد اتفاق رأس الحكمة الذي سينقل مصر إلى مراكز متقدمة في مجال وترتيب الوجهات السياحية العالمية.

مشروع تطوير رأس الحكمة

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.