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القبض على متهمين بغسل 63 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالإسكندرية

كتب:

محمد بركات
01:21 م | السبت 24 فبراير 2024
جرائم أموال عامة

جرائم أموال عامة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطلين، مقيمين بالإسكندرية؛ لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ(63) مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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