القبض على متهمين بغسل 63 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطلين، مقيمين بالإسكندرية؛ لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ(63) مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.