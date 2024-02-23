جرائم حرب جديدة ترتكبها إسرائيل.. استشهاد 104 فلسطينيين بينهم صحفي وابنته وزوجته

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد المصور الصحفي محمد ياغي المٌلقب بـ «أبو تشرين» وابنته وزوجته، في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

ارتكب جيش الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وارتكب جيش الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 104 مواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على القطاع في أكتوبر إلى 29514 شهيدا.

ونقلت «وكالة الأنباء الفلسطينية» عن مصادر طبية، بأن 160 مواطنا أصيبوا، ما يرفع عدد الإصابات منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني إلى 69616 شخص أغلبهم من النساء والأطفال.

لم تتمكن طواقم الدفاع المدني واستخراج عددا من الشهداء من تحت الركام

ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني واستخراج عددا من الشهداء من تحت الركام، ومنعت قوات الاحتلال الاسعاف من اجلاء الجرحى ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات.

وشنت قوات الاحتلال عدوانا برًا وبحرًا وجوًا ضد الشعب الفلسطيني حيث أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم النار في عرض بحر مدينة رفح، فيما شنت الطائرات غارة، وأطلقت النار صوب المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال أحياء سكنية فيها.