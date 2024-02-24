ضبط صاحب ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، له معلومات جنائية، بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها داخل ورشة بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل الورشة المشار إليها، وداخلها 56 كرتونة، بإجمالى مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، و110 كيلو جرامات من المواد الخام المستخدمة في التصنيع، والأدوات والمعدات المستخدمة في ذلك، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.