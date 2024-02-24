بعد سنوات من الانتظار.. جلسة مغلقة داخل البرلمان لبحث مصير الإيجار القديم

كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإيجار القديم يوم الأحد المُقبل، مؤكدًا أن هناك جلسة مغلقة سُتعقد بوجود عدد من الوزارء ومن ينوب عنهم لمناقشة هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.

جلسة مغلقة داخل مجلس النواب

وأكد رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن الوزراء المطلوب حضورهم في جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم هم: «وزير التنمية المحلية أو من ينوب عنه، ووزير الإسكان أو من ينوب عنه، ووزير التخطيط أو من ينوب عنه»، فضلا عن وجود ممثل لالجهاز المركزي للتعبئة العامة من أجل عرض الأرقام الحقيقية لعدد المستأجرين في مصر، وعدد الشقق المغلقة.

وأوضح أن جلسة الإيجار القديم داخل مجلس النواب ستكون مغلقة، وتقتصر على حضور الوزراء وبعض النواب، وسيتم مناقشة الإيجار القديم بشكل تفصيلي منذ مائه عام وصولا إلى الوقت الحالي، قائلا: «البعض يتخوف من مناقشة قانون الإيجار القديم بشكل عام، ولكننا حريصين على مناقشة القانون منذ بدايته، والتطرق إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا للاستفادة منها».

وأشار إلى أن هذه الجلسة المغلقة ستحدد جدول المرحلة التالية فيما يتعلق بمناقشة قانون الإيجار القديم: «قد نستقر بعد هذه الجلسة إلى استدعاء ممثلي الملاك والمستأجرين وبعض المتخصصين والخبراء لمناقشة قانون الإيجار القديم، والإطلاع على وجه نظرهم، أو الاستقرار على استدعاء عدد أكبر من المسؤلين في الحكومة لمناقشة الموضوع بشكل أوسع وأدق، ونحن نعمل في العموم على مصلحة الوطن قبل كل شئ».