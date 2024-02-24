لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: مشروع رأس الحكمة يدعم القطاع العقاري في مصر

قال النائب ايهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع تطوير رأس الحكمة يعد ثمار عمل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى حرص على تحقيق مسارات مختلفة للتنمية المستدامة لاسيما في مجال البنية التحتية.

الطماوي: توقيت إعلان تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة مهم

وأكد النائب إيهاب الطماوي إن توقيت إعلان تفاصيل الشراكة المصرية الإماراتية لمشروع تطوير رأس الحكمة مهم، لأنه يضخ الكثير من الاستثمارات السائلة في السوق المصرية بأسرع وقت، مشيرا إلى أن حجم الأعمال التي سيشهدها هذا المشروع سواء للمطورين العقاريين وشركات المقاولات والمصانع سيكون له مرود مباشر على العمالة المصرية.

وأشاد النائب إيهاب الطماوي بالقيادة السياسية لمصر، مؤكدا أنها تثبت في كل لحظة أن مصر قادرة على تحقيق عبور جديد في معركة جديدة، موجها الشكر للقيادات السياسية ورئيس الحكومة وكافة أجهزة الدولة التي استطاعت الوصول إلى هذه الشراكة الاستراتيجية، والتي تعد الأكبر في تاريخ مصر حتى هذه اللحظة، قائلا«إن مصر شعبا ومؤسسات تقف صفا واحدا خلف قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة القرارات التي يراها لازمة للانتقال بمصر إلى مصاف الدول القادرة اقتصاديا».