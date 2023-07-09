النائب إيهاب الطماوي: الحوار الوطني وفر للأحزاب فرصة ذهبية لعرض أفكارها

هنأ النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، مجلس أمناء الحوار الوطني على نجاحهم في رسم خارطة طريق للحوار الوطني، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا للحوار الوطني كان يستهدف حوارا بين كل الأطياف المصرية، ووصفه بأنه حوار سياسي لتحديد أولويات العمل الوطني.

الطماوي: كل حزب سياسي له أيديولوجية تحكم أفكاره

وأضاف «الطماوي»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد، أن كل حزب سياسي له أيديولوجية هي التي تحكم أفكاره سواء اقتصادية أو اجتماعية.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء عندما جرى تشكيله رأى أنه يجب أن يتكون الحوار الوطني من 3 محاور وهي سياسية واقتصادية واجتماعية، والمحور السياسي اندرج تحته 19 لجنة نوعية، وبدأ العمل بعد اكتمال هذا الهيكل التنظيمي على القواعد الأساسية.

مقرر لجنة الأحزاب: لدينا 106 أحزاب حاليا

وتابع: «بعد ثورة يناير 2011 كان على الأوراق يوجد 24 أو 25 حزبا سياسيا، وبعد الإعلان الدستوري وقانون الأحزاب السياسية حدثت سيولة في تكوين الأحزاب ووصل العدد حتى الآن إلى 106 أحزاب، واستطاع الوصول لمجلس النواب بغرفتيه 17 حزبا سياسيا، والحوار الوطني وفر لهذه الأحزاب فرصة ذهبية لعرض أفكارها».