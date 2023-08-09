النائب إيهاب الطماوي يطالب بتفعيل «حوكمة» الأحزاب السياسية

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إننا يجب أن نعرف مشاكلنا لنضع الحلول المناسبة لها، خاصة بعد انتشار الأحزاب السياسية عقب ثورة يناير، لذلك يجب أن يتوافق الجميع من أجل مصلحة الوطن.

مناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: «3 أشهر حوار وطني.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، أنه بعد ثورة 30 يونيو أصبح للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج دورا كبيرا، فضلا عن أن 6 فئات حصلت على إنجازات غير عادية في الفترة الماضية من خلال المساحات المشتركة بين كل المشاركين.

ودعا مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إلى ضرورة تعزيز دور الأحزاب السياسية وتفعيل الحوكمة وتداول السلطة داخل بعض الأحزاب السياسية كما ينادون بها.

حضور الصالون الخاص بالتنسيقية

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.