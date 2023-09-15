النائب إيهاب الطماوي: توافقنا في الحوار الوطني على تعديل قانون الأحزاب

قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن اللجنة استمعت في جلسة متخصصة أمس لعدد من الخبراء والمختصين والأحزاب السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ورؤى مختلفة حول صياغة المخرجات والمقترحات.

تعديل قانون الأحزاب السياسية

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية أن التوافق كان حول تعديل قانون الأحزاب السياسية القائم في عدة مواضع، بهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها ودعم التعددية الحزبية والسياسية كركن من أركان النظام السياسي في الجمهورية الجديدة.

وأشار أن المشاركين انتهوا إلى توصيات ومقترحات سترفع إلى مجلس الأمناء حول عدة قضايا تحتاج إلى حلول من خلال تعديل قانون الأحزاب، مثل شروط تأسيس الأحزاب وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالأمن القومي، وكذا ضمان التزام الأحزاب بقواعد الحوكمة المالية والإدارية وضرورة تنظيم أكثر تفصيلًا لإجراءات الاندماج للأحزاب السياسية، وأيضا زيادة اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب وإنشاء جهاز إداري أو أمانة فنية تابعة لها مع موازنة مستقلة حتى تتمكن اللجنة من إزالة المعوقات التي تواجه الأحزاب السياسية خلال عملها.

مقترحات وتوصيات الجلسة المتخصصة

وانتهت الجلسة إلي مقترحات و توصيات سيتم رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، ليقوم بدوره بأعمال أختصاصاته في مناقشتها ومراجعتها لبيان المتوافق منها مع أحكام الدستور مع قابليتها للتنفيذ، تمهيدا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: أتوجه بالشكر للرئيس الذي دعا للحوار الوطني، بهدف مشاركة كافة القوي الوطنية في بناء ووضع أسس الجمهورية الجديدة، وأتاح لنا الفرصة للمشاركة الفاعلة في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ مصر.