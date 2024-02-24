وزير التعليم ومحافظ المنوفية يفتتحان مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة بنات، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وذلك بعد إجراء الصيانة الكاملة لها من إحلال وتجديد.

ورافق الوزير والمحافظ، أثناء الافتتاح، محمد موسى نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح نائب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ومحمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل.

وشهد الوزير والمحافظ عرضًا فنيًا لطالبات المدرسة، كما تفقدا المدرسة والتى يبلغ عدد فصولها 16 فصلًا، وتضم عدد 866 طالبة، كما تضم المدرسة معملًا للوسائط، ومكتبة ومسرح.

أول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لزيارة مدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم، وهي استثمار مشترك بين المحافظة والقطاع الخاص، حيث تعد إضافة لمنظومة التعليم بالمحافظة، وأول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية، والاستفادة من الأصول غير المستغلة بالمحافظة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقد صممت المدرسة وفقًا لأحدث التصميمات الحديثة للمدارس الدولية، ومقامة على مساحة 5200 متر، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 1224 طالبًا وطالبة، بمراحل التعليم الأساسي والثانوي.