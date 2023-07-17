طلب إحاطة لمراجعة سلامة الأبنية التعليمية وصيانتها خلال الإجازة الصيفية

تقدم النائب كريم طلعت السادات عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك قبل فض دور الانعقاد الثالث، بشأن وضع خطة متكاملة للصيانة الدورية للمدارس مع نهاية كل عام دارسي، ورصد المدارس التي تحتاج لصيانة للقيام بها خلال الإجازة الصيفية، استعدادا للعام الجديد للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب.

طلب إحاطة لمراجعة سلامة البنية التعليمية

وقال «السادات»، في الطلب المقدم منه، إن هناك مدارس كثيرة تعاني من تدهور البنية التحتية بسبب غياب الصيانة، خاصة بعد تكرار سقوط أجزاء من مباني بعض المدارس على الطلاب أثناء الفصل الدراسي سواء كانت أسوار أو نوافذ، ما يستوجب العمل على تحسين أبنية المدارس وإجراء الصيانة الدورية لها، لتوفير أبنية مناسبة لأبنائنا الطلاب تضمن لهم أكبر قدر من الأمان والسلامة.

خطة متكاملة للصيانة الدورية للمدارس

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن تضع وزارة التربية والتعليم خطة متكاملة للصيانة الدورية للمدارس مع نهاية كل عام دراسي بل كل فصل دراسي، لتكون جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وطالب «السادات»، بضرورة إصدار كتابا دوريا للمديريات بالمحافظات لمراجعة الصيانة بشكل دوري، ورصد المدارس التي تحتاج إلى إجراء صيانة أو تعاني من مشكلات بالمباني وإبلاغ الوزارة بها، لتكون مسئولة عن إجراء الصيانة اللازمة قبل بداية العام الدراسي.