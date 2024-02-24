محافظ المنوفية يستقبل وزير التعليم لتفقد وافتتاح عدة مدارس

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، في مكتبه بالديوان العام، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتفقد وافتتاح عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسي، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

الارتقاء بالقطاع التعليمي في المنوفية

ورحب محافظ المنوفية بوزير التربية والتعليم على أرض المنوفية، مؤكداً أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بالقطاع التعليمي بالتعاون الدائم والمشترك مع الوزارة للنهوض بالمنظومة التعليمية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة وفقاً لرؤية مصر 2030، مثمنا جهود وزير التربية والتعليم في دعم وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة.

إنشاء وتطوير المدارس

ومن جانبه أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بتواجده اليوم بمحافظة المنوفية، محافظة العلم والعلماء، مقدماً الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه المستمر وجهوده الداعمة لقطاع التعليم وتقديم الدعم اللوجستي والمتابعة الميدانية لمشروعات البنية التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس، لكون التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

افتتاح وتفقد عدد من المدارس

وعقب الاستقبال سيتم عقد اجتماع مع مديري قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة بالانضباط وانتظام العام الدراسي، ومن المقرر أن يفتتح المحافظ والوزير مدرسة المساعي الإعدادية الجديدة بنات، وتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم، ومركز تعليم الكبار بسرس الليان.