أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة في البحيرة.. 27 جنيها للكيلو

خصصت مديرية التموين والتجارة بمحافظة البحيرة عدة أماكن لبيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع محافظ البحيرة، والتي شددت على تنظيم حملات دورية لمراقبة الأسواق ومتابعة الالتزام بالأسعار المحددة.

وتستعرض «الوطن» أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة في البحيرة تصل إلى 27 جنيها تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية على النحو التالي:

أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة في البحيرة

- معرض أهلا رمضان في دمنهور

- منفذ بجوار بنك مصر شارع رمسيس إيتاي البارود

- معرض أهلا رمضان في حوش عيسى

- منفذ بجوار محكمة كوم حمادة

- منفذ بجوار مركز كفر الدوار

معرض أهلا رمضان في شبراخيت

- منفذ بميدان الساعة إدكو

- منفذ في أبو المطامير

- منفذ بجوار مديرية الأمن القديمة في دمنهور

- منفذ بميدان رشيد

- منفذ بقرية العسر الألف في أبو المطامير

معرض أهلا رمضان في أبو حمص

- منفذ الدلنجات بجوار نقطة الإطفاء

منافذ بيع السكر في البحيرة.. أسعار مخفضة

- معرض أهلا رمضان في وادي النطرون

- منفذ بجوار موقف أبو حمص

- منفذ بجوار نقطة شرطة سنهور

- معرض أهلا رمضان في كفر الدوار

- منفذ بجوار نقطة شرطة لقانة دائرة مركز شرطة شبراخيت

- منفذ بمنطقة فلاقة بجوار مدرسة طه حسين دمنهور

- معرض أهلا رمضان في مركز بدر

- منفذ أمام شركة مياه الصرف الصحي في الرحمانية

- معرض أهلا رمضان في الدلنجات

- منفذ ميدان المحطة دمنهور

- معرض أهلا رمضان في النوبارية

- منفذ بجوار مركز شرطة إيتاي البارود

- معرض أهلا رمضان في أبو المطامير

- معرض أهلا رمضان في إيتاي البارود

- معرض أهلا رمضان في المحمودية

- معرض أهلا رمضان في إدكو

- شوادر ومعارض الطريق الزراعي بجوار محطة كهرباء الجنوب أبو حمص

- معرض أهلا رمضان في كوم حمادة

- شوادر ومعارض بجوار القسم القديم في رشيد

- معرض أهلا رمضان في رشيد

- شوادر ومعارض بجوار مديرية الطرق والكباري بجوار كبرى فلاقة.