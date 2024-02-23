انتخابات نقابة المهندسين 2024 البحيرة.. 28 مرشحا على 7 مقاعد

انطلقت انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة البحيرة، اليوم، في مقر نادي النقابة الفرعي بمدينة دمنهور، وذلك منذ الساعة 10 صباحا وتستمر حتى 7 مساء، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

انتخابات نقابة المهندسين 2024 في البحيرة

وأوضح المهندس طارق أبو قمر، رئيس لجنة الانتخابات بالبحيرة، أن انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة البحيرة تسير بانتظام، والمهندس الناخب يتوجه في البداية إلى مقر التسجيل ثم إلى مقر التصويت طبقا لتخصصه لاختيار مرشحه.

وأوضح أنه تم تقسيم اللجان حسب الشعب المتخصصة، ووضع صندوقين للتصويت لمقاعد أعضاء مجلس الشعبة في كل لجنة، مشيرا إلى أنه يتنافس على مقاعد النقابة الفرعية 28 مهندساً لاختيار 7 منهم في «شعب الكهرباء، ميكانيكا، مدني، عمارة، شعب صغيرة»، موضحاً أن من لهم حق التصويت 20 ألفا و620 مهندسا.

أسماء المرشحين في انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة

وشملت أسماء المرشحين في انتخابات نقابة المهندسين في البحيرة شعبة مدني، جاءت كالآتي: «إبراهيم محمد عبد الحليم حجازي، حاتم عصام عبد الستار زهران، زينب علي السيد تركي، أسامة الشحات عبد الحكيم فرج، محمد فتحي عبد الرحمن حسن، سامح مصطفى السعيد الأعرج، أبوبكر مسعد السيد مسلم حسن، محمد فيصل شرف محمد سالم، أحمد عبد العزيز حامد رحيم».

ويتنافس في شعبة العمارة كل من «جيهان محمد علي نجم، أحمد ماهر سعد حسين عمران، هاني أحمد صابر أحمد»، وفي شعبة كهرباء «صابر إسماعيل إبراهيم الأنصاري، أيمن نبيل عبد الستار عبد المقصود».

وفي شعبة الغزل والنسيج كل من «إيمان حمدي إبراهيم حراز، محمد صبري السيد التراس، رضا علي طه محمود على كيلاني».

وأوضح أن مرشحي شعبة ميكانيكا هم «حسن سمير حسن حامد شرابية، إبراهيم منصور إبراهيم عبد الواحد، حاتم مهدي عبد التواب محمد، داليا رجب عوض الله السيد».