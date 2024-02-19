أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في البحيرة.. تخفيضات 40% على السلع الغذائية

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الداخلية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة البحيرة، بتخفيضات تصل إلى 40% على السلع المعروضة في المنافذ.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في البحيرة

وتستعرض «الوطن» أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في البحيرة بالشكل التالي:

- منفذ في أبو المطامير

- منفذ بقرية العسر الألف في أبو المطامير

- منفذ أمام شركة مياه الصرف الصحي في الرحمانية

- منفذ الدلنجات بجوار نقطة الإطفاء

- منفذ بميدان رشيد

- منفذ بجوار بنك مصر شارع رمسيس إيتاي البارود

- منفذ بجوار محكمة كوم حمادة

منافذ أمان في محافظة البحيرة

- منفذ بجوار مديرية الامن القديمة في دمنهور

- منفذ بجوار مركز شرطة إيتاى البارود

- منفذ بجوار مركز كفر الدوار

- منفذ بجوار مركز كفر الدوار 2

- منفذ بجوار موقف أبو حمص

- منفذ بجوار نقطة شرطة سنهور

- منفذ بجوار نقطة شرطة لقانة دائرة مركز شرطة شبراخيت

- منفذ بمنطقة فلاقة بجوار مدرسة طه حسين دمنهور

- منفذ بميدان الساعة إدكو

- منفذ ميدان المحطة دمنهور

- شوادر ومعارض الطريق الزراعي بجوار محطة كهرباء الجنوب أبو حمص

- شوادر ومعارض بجوار القسم القديم في رشيد

- شوادر ومعارض بجوار مديرية الطرق والكباري بجوار كبرى فلاقة