أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في البحيرة.. تخفيضات 40% على السلع الغذائية
كتب:
إحسان شعبان
08:38 م | الإثنين 19 فبراير 2024
أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في البحيرة
بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الداخلية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة البحيرة، بتخفيضات تصل إلى 40% على السلع المعروضة في المنافذ.
أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في البحيرة
وتستعرض «الوطن» أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في البحيرة بالشكل التالي:
- منفذ في أبو المطامير
- منفذ بقرية العسر الألف في أبو المطامير
- منفذ أمام شركة مياه الصرف الصحي في الرحمانية
- منفذ الدلنجات بجوار نقطة الإطفاء
- منفذ بميدان رشيد
- منفذ بجوار بنك مصر شارع رمسيس إيتاي البارود
- منفذ بجوار محكمة كوم حمادة
منافذ أمان في محافظة البحيرة
- منفذ بجوار مديرية الامن القديمة في دمنهور
- منفذ بجوار مركز شرطة إيتاى البارود
- منفذ بجوار مركز كفر الدوار
- منفذ بجوار مركز كفر الدوار 2
- منفذ بجوار موقف أبو حمص
- منفذ بجوار نقطة شرطة سنهور
- منفذ بجوار نقطة شرطة لقانة دائرة مركز شرطة شبراخيت
- منفذ بمنطقة فلاقة بجوار مدرسة طه حسين دمنهور
- منفذ بميدان الساعة إدكو
- منفذ ميدان المحطة دمنهور
- شوادر ومعارض الطريق الزراعي بجوار محطة كهرباء الجنوب أبو حمص
- شوادر ومعارض بجوار القسم القديم في رشيد
- شوادر ومعارض بجوار مديرية الطرق والكباري بجوار كبرى فلاقة